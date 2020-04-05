اكثر من 8000 غرامة مالية بحق مخالفين لحظر التجوال في بابل

2020/04/05 | 12:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة بابل، الاحد، حصيلة الغرامات المالية بحق المخالفين لقرار حظر التجوال الى اكثر من ثمانية الالف غرامة في عموم المحافظة.وذكر مدير مرور بابل العميد الحقوقي رضا حمود العمشاوي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مفارز المديرية واصلت اجراءات تنفيذ الحظر ليصل اجمالي الغرامات المالية الى (٨٣٠٨) غرامة موزعة على مناطق متفرقة […]

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