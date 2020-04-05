آمر اللواء 22 بالحشد: متابعة شؤون عوائل الشهداء من أولويات عملنا

2020/04/05 | 12:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد آمر اللواء 22 في الحشد الشعبي عبد الله عطيه محمد، الاحد، متابعة شؤون عوائل الشهداء من أولويات عملنا ، فيما بين استكمال مستحقاتهم التقاعدية بشكل كامل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “محمد وبرفقة مسؤول قسم الشهداء والمضحين في اللواء 22 تفقدوا عددا من عوائل الشهداء في محافظة ميسان”.وقال محمد

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