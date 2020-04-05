ارتفاع عدد الوفيات بـ «كورونا» في لبنان إلى 18 حالة

2020/04/05 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الوفيات حتى 18 وفاة.وأضافت أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 527 حالة، بزيادة 7 حالات عن يوم امس، موضحة أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 389 فحصا.

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