نجم نابولي على رادار ريال مدريد

2020/04/05 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إيطالية، بأن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، منح إدارة ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع نجم نابولي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن “نابولي لن يقبل بأقل من 80 مليون يورو لبيع رويز، الذي انضم للفريق من ريال بيتيس في صيف 2018، مقابل 30 مليون يورو”.[…]

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