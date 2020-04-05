2020/04/05 | 12:30 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
موقع أميركي: على ترامب الانسحاب من العراق كما وعد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد تقرير لموقع ( سبكتيتر) الامريكي ان على الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقف الحروب التي لاتنتهي في منطق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
موقع أميركي: على ترامب الانسحاب من العراق كما وعد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( موقع أميركي: على ترامب الانسحاب من العراق كما وعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).