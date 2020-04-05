موقع أميركي: على ترامب الانسحاب من العراق كما وعد

2020/04/05 | 12:30 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد تقرير لموقع ( سبكتيتر) الامريكي ان على الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقف الحروب التي لاتنتهي في منطق...

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