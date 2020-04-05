2020/04/05 | 12:30 - المصدر: سومر نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقر معسكر المنتخب الإيطالي يستقبل المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
يستقبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، المرضى الذين يحتاجون للبقاء في العزل بعد التعافي من فيروس كورونا ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقر معسكر المنتخب الإيطالي يستقبل المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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