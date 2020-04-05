مقر معسكر المنتخب الإيطالي يستقبل المصابين بكورونا

2020/04/05 | 12:30 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

يستقبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، المرضى الذين يحتاجون للبقاء في العزل بعد التعافي من فيروس كورونا ال...

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