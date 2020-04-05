اعضاء خلية الازمة النيابية يصلون النجف ويعقدون اجتماعا مع محافظها

2020/04/05 | 12:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل وفد من خلية الازمة النيابية، اليوم الاحد، الى محافظة النجف للاطلاع على الأوضاع في محافظة في ظل ما تشهده من تزايد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مراسل "الغد برس" ان رئيس خلية الأزمة النيابية، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، وصل برفقة عدد من اعضاء الخلية قبل قليل الى محافظة النجف.

وبين ان الوفد يعقد اجتماعا الان مع محافظ النجف والقادة الامنيين ومدراء الدوائر في للاطلاع على واقع حال المحافظة والإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

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