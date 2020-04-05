موسكو ترصد أكثر من 500 اصابة بكورونا خلال يوم

2020/04/05 | 12:33 - المصدر: الغد برس

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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاحد، تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان هيئة حماية المستهلك: "بحلول 5 نيسان تم توثيق الإصابة بفيروس كورونا لدى 3893 شخص".

وأعلنت هيئة الرقابة الحكومية الروسية، آنا بوبوفا، يوم أمس السبت، عن إجراء ما يصل إلى 37 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا بشكل يومي.

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، تمديد العطلة مدفوعة الأجر للمواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا حتى 30 نيسان الجاري.

وتشهد موسكو وضواحيها وعدد من المدن الرئيسية والمقاطعات الروسية تطبيق نظام الحجر الصحي، الذي دخل حيز التنفيذ للأسبوع الثاني على التوالي.

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