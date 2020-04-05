سوريا تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 19 حالة

2020/04/05 | 12:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت وزارة الصحة إن "البلاد سجلت ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 19 إصابة"، مؤكدة شفاء حالتين ووفاة حالتين.

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