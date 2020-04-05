2020/04/05 | 12:35 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل البحري تستكمل نقل 120 ألف طن من الرز الفيتنامي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل البحري تستكمل نقل 120 ألف طن من الرز الفيتنامي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل البحري تستكمل نقل 120 ألف طن من الرز الفيتنامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).