الكرخ الأولى تكشف عن مقترح يخص الصفوف الابتدائية غير المنتهية: بانتظار موافقة مجلس الوزراء

2020/04/05 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة تربية الكرخ الأولى في بغداد، الأحد (5 نيسان 2020)، عن مقترح لاعتماد نتائج امتحانات نصف ...





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