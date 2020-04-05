إصابة اثنين من منتسبي الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2020/04/05 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني من محافظة ديالى، الاحد (5 نيسان 2020)، بان اثنين من منتسبي الحشد الشعبي اصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن" دورية راجلة للحشد الشعبي كانت تقوم بعمليات تفتيش وتمشيط لبساتين مهجورة في عمق الزور في اقصى شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) انفجرت عبوة ناسفة عليها ما اسفر عن اصابة اثنين من افرادها بجروح".

واضاف المصدر،ان" قوة من هندسة الحشد الشعبي بدات عملية تمشيط لموقع الحادث تحسبا من وجود عبوات ناسفة اخرى".

وكانت قيادة قاطع عمليات الحشد الشعبي في ديالى،أعلنت ، أمس الأول ، تنفيذ عملية دهم وتفتيش في منطقة النفط خانة شرق المحافظة.

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن، "قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي متمثلة بالألوية الأول و20، و23، فضلا عن المديريات والمعاونيات التابعة للحشد وهي كل من العمليات ، الطبابة ، الهندسة ، المتفجرات ، اللوجستي ، مقاومة الدروع ، الاعلام شاركت بتنفيذ عملية صباح اليوم في منطقة النفط خانة جنوب خانقين ( شرق ديالى ).

وأضاف ان، "العملية تهدف للقضاء على فلول داعش في تلك المنطقة وتأمينها بالكامل".

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