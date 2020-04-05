نائب عن النصر: أكثر من 200 برلماني تعهدوا بحضور جلسة التصويت على حكومة الزرفي

2020/04/05 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو ائتلاف "النصر" النيابي النائب فالح الزيادي، الاحد (5 نيسان 2020)، بأن أكثر من 200 نائب تعهدوا بالحضور والتصويت على حكومة المكلف بتشكيل الحكومة، عدنان الزرفي.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي خاطب مجلس النواب يوم أمس لعقد جلسة رسمية للتصويت على الكابينة الوزارية وأرسل برنامجه الحكومي"، مؤكداً بأن "المفاوضات مع كل الكتل السياسية كانت مثمرة لكن لا يوجد اجماع، وهناك كتل معترضة ومؤيدة".

واضاف الزيادي، أن "الفيصل في حسم حكومة الزرفي سيكون في مجلس النواب"، مؤكداً بأن "لديه أغلبية واضحة إذا عرضت جلسة التصويت لتمرير الكابينة الوزارية خلال الاسبوع المقبل".

واشار الزيادي الى أن "عقد الجلسة مرهون باستعدادات مجلس النواب لكن ما لدينا هو تعهد أكثر من 200 نائب بالحضور والتصويت على حكومة الزرفي في حالة الدعوة إليها من قبل رئيس مجلس النواب".

وقدم الزرفي بكتاب رسمي، إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نص المنهاج، مؤكداً أنه سيقدم لاحقاً أسماء الكابينة الوزارية، وضمن المدة الدستورية المحددة له.

وتضمن المنهاج 16 باباً، بدأت بالتحدث عن انتشار فيروس كورونا، ومطالب المتظاهرين، والانتخابات المبكرة وسيادة الدولة والسيطرة على السلاح، وصولاً إلى تعزيز دور المرأة والقطاع التربوي والتعليمي.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، إكمال كابينته الوزارية، فيما حذر من عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين.

وقال الزرفي، في تصريح صحفي: "أكملت تشكيلتي الحكومية من الكفاءات من داخل العراق، وانتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي".

وتابع الزرفي: "أدعو جميع القوى السياسية إلى التكاتف لرسم خطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتوفير مرتبات الرعاية الاجتماعية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد مقرر مجلس النواب، هوشيار قرداغ، الأحد (05 نيسان 2020)، أن رئاسة البرلمان العراقي تجري مشاورات لتحديد آلية لعقد جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، في ظل انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقال قرداغ في تصريح صحفي، إنه "حتى هذه اللحظة، لا توجد أية مؤشرات تدل على تحديد موعد لعقد جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي"، مشيراً إلى أن "الزرفي أرسل المنهاج الوزاري لهيأة الرئاسة، التي باشرت بدراسته قبل البت بمواعيد جلسة التصويت على الحكومة".

ورأى، أن "وباء كورونا سيُصعب ويُعقد من عملية عقد جلسة لمجلس النواب، من أجل التصويت على حكومة الزرفي في الفترة الحالية"، مؤكداً أن "هيأة رئاسة المجلس تجري مشاورات من أجل تحديد الكيفية والآلية لعقد الجلسة المرتقبة لمجلس النواب، والمخصصة لمنح الثقة للحكومة".

وتابع: "سنتوصل عبر التحركات الجارية إلى إيجاد طريقة معينة لعقد جلسة منح الثقة على حكومة الزرفي، أو عدمها"، مضيفاً: "ما نريده هو تجنب حدوث أي مشاكل صحية في حال التئام مجلس النواب".

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وذكر المكتب الاعلامي للكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير وصل الى ا

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن ائتلاف النصر، فيصل العيساوي، الأحد (5 نيسان 2020)، عن سيناريو جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، مبينا أن أغلب النواب سيحضرون الجلسة لتمرير الحكومة الجديدة.

وقال العيساوي في حديث لـ (بغداد ال

بغداد اليوم- متابعة

أكد مقرر مجلس النواب، هوشيار قرداغ، الأحد (05 نيسان 2020)، أن رئاسة البرلمان العراقي تجري مشاورات لتحديد آلية لعقد جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، في ظل انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقال قرداغ في تصريح صح

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