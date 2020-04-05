زيدان يعثر على الوريث المثالي لراموس

2020/04/05 | 12:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرى ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس على أنه الوريث المثالي لسيرجيو راموس.ووفقًا لمعلومات موقع ‘‘ديفنسا سنترال‘‘ الإسباني، أصبح ماتياس دي ليخت أحد الشخصيات البارزة في سوق الانتقالات، كل ذلك بسبب الأخبار المنتشرة في جميع أنحاء العالم، التي تشير إلى أن […]

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