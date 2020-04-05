الداخلية: التعامل مع دعوات كسر حظر التجوال من اختصاص العمليات المشتركة وليس الوزارة

2020/04/05 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الداخلية ان التعامل مع دعوات كسر حظر التجوال على مواقع التواصل الاجتماعي، ليست من اختصاص الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا، ان قيادة العمليات المشتركة في بغداد، والمحافظات الاخرى هي المسؤولة عن كيفية التعامل مع دعوات كسر حظر التجوال والاشخاص الذين يعمدون على ذلك، مشيرا الى أن تطبيق قرارات حظر التجوال أيضا من اختصاص العمليات المشتركة.

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