عبد المهدي يحذر من محاولات استغلال أزمة العراق عبر إثارة المعلومات الكاذبة والمضللة

2020/04/05 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من محاولات استغلال الأزمة وارباك الأوضاع بالمعلومات الكاذبة والمضللة، فيما دعا الى تعزيز ثقة العراقيين بأنفسهم وقدراتهم في التصدي لهذا الوباء وتجاوز الازمة التي تعصف بالعالم.

وأكد عبد المهدي خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الامن الوطني لبحث تطورات الأوضاع الأمنية والاجراءات الوقائية المتعلقة بحظر التجوال في ظل وباء كورونا، أكد أن العراق اتخذ اجراءات مبكرة في التصدي للفيروس وان الوضع الصحي وحظر التجوال جيدان بالمقارنة مع بقية دول العالم التي دفعت ثمن عدم اكتراثها لخطورة الموقف.

وأشار عبد المهدي الى ان اعداد الإصابات والوفيات لا يمكن اخفاؤها وان المتابعة مستمرة للإحصائيات، مشددا على أهمية تطبيق الإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بالحد من انتشاره إضافة الى الاستجابة لمطالب أبناء الجالية العراقية في دول اوروبا وتلبية متطلبات استقبالهم.

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