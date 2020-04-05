2020/04/05 | 12:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يستمر ابتكار الفعاليات واستعراض المواهب التي أفرزها الحجر الوقائي والجلوس في المنزل، والذي دفع بعدد كبير من المواطنين حول العالم بابتكار فعاليات والعباء ترفيهية تساعدهم على قضاء الوقت في المنزل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: أداء مبهر.. عراقيان يتناقلان بينهما الكرة من السطح إلى الطابق الأرضي دون أن تمس الأرض!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: أداء مبهر.. عراقيان يتناقلان بينهما الكرة من السطح إلى الطابق الأرضي دون أن تمس الأرض!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).