2020/04/05 | 12:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ كربلاء: البدء بتوزيع مجموعة من الاراضي السكنية على عدد من الشرائح المستحقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 12:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء: البدء بتوزيع مجموعة من الاراضي السكنية على عدد من الشرائح المستحقة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء: البدء بتوزيع مجموعة من الاراضي السكنية على عدد من الشرائح المستحقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).