الفتلاوي لـ”العهد نيوز”: على البرلمان ان يساءل الزرفي حول برنامجه الحكومي ومخالفته لقرار اخراج القوات الاجنبية

2020/04/05 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل الفتلاوي، الى ان قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق هو قرار الشعب.وقال الفتلاوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق هو قرار الشعب العراقي ويمثل رؤية واضحة وقرار صائب وحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة تعاطت مع هذا الموضوع بايجابية كبيرة”.واضاف […]

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