شاهد: بأغنية “مليئة بالوجدان”.. فتاة تختصر كيفية تبادل الأهتمام بين الحبيبين في زمن كورونا

2020/04/05 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بأداء مبهر، أدت فتاة سورية أغنية مليئة بالوجدان تعلقت كلماتها بحديث بين حبيبين والاطمئنان على وضعه الصحي خلال فترة الحجر.وبالرغم من الكلمات المليئة بالحب التي تطغي على الأغنية، ألا أنها يمكن أن تعد اغنية توعوية ومشجعة على الاتزام بالاجراءات الوقائية.

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