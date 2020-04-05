صحة ميسان تستقبل  ١٥٢٦  من العالقين في المحافظات الأخرى

2020/04/05 | 12:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..استقبلت دائرة صحة ميسان أهالي ميسان العالقين في المحافظات الأخرى بعد قرار الحظر.وقال بيان الدائرة أن خلية الأزمة مفارز صحية متخصصة من دائرة صحة ميسان استقبلت امس السبت ١٥٢٦ مواطنا كانوا عالقين في المحافظات الأخرى بعد قرار الحظر وأضاف أن قرار خلية الأزمة الخاصة بمرض كورونا في محافظة ميسان سمحت بدخول […]

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