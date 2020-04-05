صحة المثنى تعلن شفاء حالة جديدة مصابة بكورونا

2020/04/05 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الاحد، شفاء حالة جديدة مصابة بكورونا.وقال مدير عام صحة المثنى الدكتور عون هاني في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان” نزف بشرى شفاء حالة جديدة في المثنى بعد اخذ المسحات الاولى والثانية التاكيدية والتي جاءت سالبة”.واضاف، هاني ان،” صحة المثنى تتبع تطبيق بروتوكول وزارة الصحة باخذ مسحتين للشفاء”.انتهى2

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