“جلفار” تعين رئيسا تنفيذيا جديدا لدفع التحول التشغيلي ودعم النمو

2020/04/05 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”، إحدى أكبر شركات تصنيع الأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيين الدكتور عصام فاروق رئيسا تنفيذيا لها، موضحة أن هذا القرار يأتي في ظل برنامج التحول الريادي الذي تقوده الشركة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق.وسوف يقود فاروق، الذي يتمتع بأكثر من 27 عاما من الخبرة، نمو […]

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