الحسيني: 90% من خلايا داعش النائمة ستنزول بخروج القوات الامريكية

2020/04/05 | 13:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، اليوم الاحد، أن 90% من خلايا داعش النائمة ستزول بخروج القوات الامريكية من البلاد.وقال الحسيني،ان “علاقة القوات الامريكية بخلايا داعش الارهابي ودعمها للاخيرة امر لايختلف عليه اثنان”، مؤكدا أن “انسحاب تلك القوات سيسهم في زوال 90% من خلايا التنظيم النائمة”.واضاف […]

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