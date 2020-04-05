عالية نصيف توجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية بشأن المزارع العراقية في الخارج

2020/04/05 | 13:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وجهت النائبة عالية نصيف سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية بشأن المزارع العراقية المملوكة أو المستأجرة في الخارج .وجاء في السؤال البرلماني :” نرجو تزويدنا بجرد مفصل دقيق عن المزارع العراقية في الخارج المملوكة أو المستأجرة إلى الحكومة العراقية قبل عام ٢٠٠٣ لغرض استغلالها في زراعة المحاصيل الزراعية مثل الشاي والرز وغيرها، على أن يتضمن […]

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