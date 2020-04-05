2020/04/05 | 13:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تحيل مدير عام صحة كركوك للتقاعد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تحيل مدير عام صحة كركوك للتقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).