استئناف النجف تعلن إخلاء سبيل 409 متهما بينهم ممن خالفوا حظر التجوال

2020/04/05 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أعلنت رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية، اليوم الاحد، إخلاء سبيل 409 متهما بكفالة من بينهم ممن خالفوا قرار حظر التجوال، فضلا عن شمول 11 محكوما بالافراج الشرطي.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن ” محكمتي التحقيق والجنح في النجف اخلت سبيل ٢٣٤ متهما بكفالة […]

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