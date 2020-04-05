عبد المهدي يحذر من محاولات ارباك الاوضاع واستغلالها

2020/04/05 | 13:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في العراق السبت، من محاولات إستغلال الأزمة وإرباك الأوضاع بمعلومات كاذبة ومظللة، فيما دعا إلى تعزيز ثقة العراقي...

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