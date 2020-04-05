خاص لـ”العهد نيوز”.. برطلة تفرض حظر التجوال التام لـ48 ساعة

2020/04/05 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير ناحية برطلة علي محمد فتحي إسكندر، اليوم الأح،د عن تطبيق فرض حظر التجوال بنسبة ١٠٠ بالمئة بعد إعلان خلية الازمة في نينوى عن ذلك.وقال الاسكندر في حديث لـ”العهد نيوز” بأن “الإدارة المحلية وبالتعاون مع القوات الامنية من الحشد الشعبي لواء ٣٠ والشرطة المحلية و استنادا لقرارات خلية الازمة تم فرض حظر التجوال […]

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