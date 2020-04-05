الصحة توجه نداء لسكان منطقة في اربيل تسببت باصابات بكورونا ولا تستبعد حجرها

2020/04/05 | 13:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لم يستبعد وزير صحة اقليم كوردستان سامان البزرنجي يوم الاحد حجر منطقة "كاريزان" في اربيل اثر تسجيل عشرات الاصابات بفيروس كورونا فيها.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه لغاية الان الفرق الصحية تجري عمليات تعقيم وتعفير في منطقة "كاريزان".

واردف بالقول انه اذا استوجب الامر سنفرض الحجر الصحي على حي كاريزان.

في غضون ذلك وجهت مديرية صحة اربيل نداء الى المشاركين في مجلس عزاء منطقة كاريزان بضرورة اخضاع انفسهم للفحص الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم تسجيل 18 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة اربيل .

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، انها سجلت 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا بمدينة اربيل .

واوضح البيان ان ثمانية من المصابين رجال، وست نساء، واربعة اطفال جميعهم من الملامسين للمصاب في مجلس العزاء في حي كاريزان، مشيرا الى ان المصابين الجدد من سكنة ايحاء مختلفة في مدينة اربيل .

وتابع البيان ان المجموع الكلي لمصابي مجلس العزاء في حي كاريزان وصل الى 32 حالة.

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