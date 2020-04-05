الصحة الإيرانية: أكثر من 2400 إصابة جديدة بفيروس كورونا و151 حالة وفاة

2020/04/05 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية، كيانوش جهانبور، الاحد (05 نيسان 2020)، تسجيل 2483 اصابة جديدة و151 حالة وفاة بفيروس كورونا في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جهانبور: "منذ ظهر أمس السبت ولغاية اليوم الاحد، تم تسجيل 2483 اصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع عدد الاصابات الى 58226 ألف اصابة مؤكدة".

ولفت جهانبور الى "تعافي 22011 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".

واشار الى "تسجيل 151 حالة وفاة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الى 3603 حالة وفاة".

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يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب احمد مظهر الجبوري، الاحد (5 نيسان 2020)، فرض الحجر الصحي على قرية زراعية شمال شرق المحافظة، بسبب اكتشاف إصابة بفيروس كورونا فيها.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الك

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الإسبانية، الأحد (05 نيسان 2020)، تسجيل 674 حالة وفاة جديدة بسبب فايروس كورونا المستجد، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفايروس الى أكثر من 130 ألفاً.

وذكرت الصحة الإسبانية، أن "حالات الوفاة في إسبانيا بسبب فيرو

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