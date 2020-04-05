2020/04/05 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة كردستان تدعو للكف عن بث الشائعات: أنباء انتشار غاز السارين لا أساس لها من الصحة

يتبع.



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