فرض الحجر الصحي على قرية بديالى أصيبت إحدى نسائها بفيروس كورونا

2020/04/05 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب احمد مظهر الجبوري، الاحد (5 نيسان 2020)، فرض الحجر الص...





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