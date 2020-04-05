الولايات المتحدة تبدي استعدادها لتقديم الدعم للعراق لمواجهة كورونا.

2020/04/05 | 13:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أبدى السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، الأحد، استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم للعراق لمواجهة فيروس كورونا.وذكر بيان لمجلس القضاء، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه صباح اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر وبحث معه إجراءات القضاء في مجابهة مخاطر فيروس كورونا".من جانبه، أبدى السفير الأمريكي "استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم بخصوص ذلك".

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