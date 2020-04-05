2020/04/05 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود "اللعبة العادلة " فيلم يكشف زيف الادعاء الاميركي بوجود أسلحة دمار شامل بالعراق..Fair Gameعلي المسعودقبل 17 عامًا بدأت الولايات المتحدة حربها على العراق، ومحاولة السيطرة على أرضه وسمائه وحدوده و ثرواته ، وأطلقوا على الحرب أسماء كثيرة، لكن "حرب تحرير العراق" أو "عملية حرية العراق" كانتا أشهر ما أطلق على الحرب التي بدأت في 19 آذار/مارس، وأدّت إلى احتلال العراق عسكريًا من قبل الول......

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