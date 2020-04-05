حسين علوان حسين - لم يُمكن للفيروس التاجي أن يشعل فتيل المُسْتَعِر الأعظم للرأسمالية / 1

2020/04/05 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين ترجمة لمقالة عالم الاقتصاد البريطاني الدكتور جون سميث (Dr.John Smith)ملاحظة المترجم بعث الدكتور جون سميث هذه المقالة لي بالبريد الإلكتروني بعد سويعات من فراغه منها و ذلك قبل أيام ثلاثة ، و هذه هي ترجمتي لها [الكلمات بين أقواس كبيرة لي ].و يستخدم المؤلف في مقالته هذه استعارة "المُسْتَعِرُ الأعظم" (Supernova سوبر نوفا) لوصف الانفجار الهائل الذي سيحصل للنظام الرأسمالي العالمي و الذي لاحت ......

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