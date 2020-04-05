2020/04/05 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حسين_علوان_حسين ترجمة لمقالة عالم الاقتصاد البريطاني الدكتور جون سميث (Dr.
John Smith)ملاحظة المترجم بعث الدكتور جون سميث هذه المقالة لي بالبريد الإلكتروني بعد سويعات من فراغه منها و ذلك قبل أيام ثلاثة ، و هذه هي ترجمتي لها [الكلمات بين أقواس كبيرة لي ].
و يستخدم المؤلف في مقالته هذه استعارة "المُسْتَعِرُ الأعظم" (Supernova سوبر نوفا) لوصف الانفجار الهائل الذي سيحصل للنظام الرأسمالي العالمي و الذي لاحت ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسين علوان حسين - لم يُمكن للفيروس التاجي أن يشعل فتيل المُسْتَعِر الأعظم للرأسمالية / 1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
John Smith)ملاحظة المترجم بعث الدكتور جون سميث هذه المقالة لي بالبريد الإلكتروني بعد سويعات من فراغه منها و ذلك قبل أيام ثلاثة ، و هذه هي ترجمتي لها [الكلمات بين أقواس كبيرة لي ].
و يستخدم المؤلف في مقالته هذه استعارة "المُسْتَعِرُ الأعظم" (Supernova سوبر نوفا) لوصف الانفجار الهائل الذي سيحصل للنظام الرأسمالي العالمي و الذي لاحت ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسين علوان حسين - لم يُمكن للفيروس التاجي أن يشعل فتيل المُسْتَعِر الأعظم للرأسمالية / 1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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