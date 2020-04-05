عن طريق مصر.. الإمارات تسلّح حفتر بمنظومة دفاع جوي

2020/04/05 | 13:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل حلفاء اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، على تمكينه من الصمود عسكرياً في معاركه.كشفت مصادر مصرية، عن وصول معدات جديدة مخصصة لمنظومة دفاع جوي إلى مصر من الإمارات، تمهيداً لنقلها إلى مليشيات شرق ليبيا في المنطقة الغربية بعد طلب حفتر النجدة، في محاولة لوقف طيران حكومة الوفاق، الذي أوقع الكثير من الخسائر على محاور […]

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