استئناف النجف تخلي سبيل 409 متهما بكفالة

2020/04/05 | 13:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية إخلاء سبيل 409 متهما بكفالة من بينهم ممن خالفوا قرار حظر التجوال،فضلا عن شمول 11 محكوما بالافراج الشرطي.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” محكمتي التحقيق والجنح في النجف اخلت سبيل ٢٣٤ متهما بكفالة تعود لدعاوى مختلفة، فضلا عن إخلاء سبيل 175 متهما بكفالة من قبل محاكم […]

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