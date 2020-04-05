2020/04/05 | 13:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ..العراق ينتج مواد مختبرية لتسريع وزيادة عمليات فحص الحالات المشتبه باصابتها بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 13:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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