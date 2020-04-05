2020/04/05 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_علي_عبد_الجليل سَــورةُ الــوَطَنِ "اَلْـوَطَـنُ عَـزيزٌ" عَـلا وُجُـوهَ أَبنائِـهِ الذُّلُّ.
* * * "اَلْـوَطَـنُ غالٍ"، أَرصِدةُ العِصابةِ في الـخارِجِ.
* * * "اَلْـوَطَـنُ شامِخٌ"، بِــمُـواطِنـيـنَ مُـطَـأطِـئـيْ الرُّؤوسِ.
* * * "اَلْـوَطَـنُ صامِـدٌ"، أبناؤهُ تَذروهُـمُ الرِّياحُ.
* * * "الإنسانُ هُـوَ غايةُ الحياةِ"، ومقابِرُ ج......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد علي عبد الجليل - سورة الوطن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
* * * "اَلْـوَطَـنُ غالٍ"، أَرصِدةُ العِصابةِ في الـخارِجِ.
* * * "اَلْـوَطَـنُ شامِخٌ"، بِــمُـواطِنـيـنَ مُـطَـأطِـئـيْ الرُّؤوسِ.
* * * "اَلْـوَطَـنُ صامِـدٌ"، أبناؤهُ تَذروهُـمُ الرِّياحُ.
* * * "الإنسانُ هُـوَ غايةُ الحياةِ"، ومقابِرُ ج......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد علي عبد الجليل - سورة الوطن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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