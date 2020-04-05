محمد علي عبد الجليل - سورة الوطن

2020/04/05 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_علي_عبد_الجليل سَــورةُ الــوَطَنِ "اَلْـوَطَـنُ عَـزيزٌ" عَـلا وُجُـوهَ أَبنائِـهِ الذُّلُّ.* * * "اَلْـوَطَـنُ غالٍ"، أَرصِدةُ العِصابةِ في الـخارِجِ.* * * "اَلْـوَطَـنُ شامِخٌ"، بِــمُـواطِنـيـنَ مُـطَـأطِـئـيْ الرُّؤوسِ.* * * "اَلْـوَطَـنُ صامِـدٌ"، أبناؤهُ تَذروهُـمُ الرِّياحُ.* * * "الإنسانُ هُـوَ غايةُ الحياةِ"، ومقابِرُ ج......

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