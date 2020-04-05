امين يونس - بسبب كورونا .. اللعبُ مُتوَقِف

2020/04/05 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس طَرَحَتْ بعض إدارات نوادي كُرة القدم الأوروبية ، على اللاعبين ، تخفيض رواتبهم بسبب توقُف الدَوري والتصفيات القارية جراء وباء كورونا ، فوافَقوا ، بل أن بعضهم تنازَلَ عن مستحقاته لغاية إنقشاع هذهِ الغُمّة وعودة النشاط لهذا القطاع .علماً أن أجور بعض اللاعبين المشهورين ، عالية جداً ..والأمر لايقتصر على كُرة القدم الإحترافية ولا على القارة الأوروبية فقط ، بل يشمل رياضات أخرى وفي الأمريكتَين وأستراليا......

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