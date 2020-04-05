شاهد بالفيديوغراف: تجنبًا لجعلها مصدر عدوى إضافي.. تعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام “الكمامة”

2020/04/05 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد أيضًا: بين الشرق والغرب..هل جاملت منظمة الصحة العالمية بعض الأنظمة وأعطت معلومات خاطئة بشأن “الكمامات”!

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