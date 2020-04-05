بعد إعلان السيطرة وقرب افتتاح المدينة.. إشارات جديدة عن “وضع غير مطمئن” في ووهان!

2020/04/05 | 13:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في الوقت الذي اعلنت فيه السلطات الصينية عن عودة الحياة تدريجيا إلى البلاد والاستعداد لفتح ووهان معقل انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد السيطرة على المرض وتطويقه وبدء تناقص الاصابات في البلاد، كشف أحد الاطباء القاطنين في ووهان عن أن الوضع غير مطمئن في المدينة وبشكل مفاجئ.وقال الدكتور فلسطيني الجنسية والمقيم في […]

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