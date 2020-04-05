بالصور, اقبال واسع على الأسواق والمحلات في بعشيقة تسبب ازدحامات فيها

2020/04/05 | 13:50 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بعشيقة أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى, يوم أمس, فرض حظ تجوال شامل في المحافظة ولمدة 24 ساعة, مما تسبب ازحامات في بعشيقة وفي الاسواق والمحلات الغذائية لشراء الحاجات الأساسية.

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