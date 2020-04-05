كركوك ونينوى تشددان الإجراءات الأمنية وتغلقان اماكن

2020/04/05 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شددت محافظتا نينوى وكركوك، يوم الأحد، إجراءاتهما الأمنية للحد من خرق حظر التجوال المفروض.

وقال مراسل شفق نيوز، إن القوات الامنية في محافظة نينوى أغلقت العديد من الطرق وشددت من اجراءاتها على جسور الموصل للحد من الاستخفاف بحظر التجوال المفروض حتى 11نيسان.

من جانبه أجرى آمر اللواء الخاص 61 العميد الركن عباس الحسيني جولة ميدانية شملت العديد من المناطق داخل مدينة كركوك لمتابعة راءات حظر التجوال وتطبيق مقررات خلية الازمة.

وأمر الحسيني بتفعيل وتشديد الاجراءات الامنية ومحاسبة المخالفين مع ابداء المساعدة للحالات الطارئة والانسانية وتسهيل مهمة الكوادر الصحية والخدمة.

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