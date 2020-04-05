اعتقال شخصين سرقا مبلغا ماليا احدهم من خلال عملية 'احتيال' في بغداد

2020/04/05 | 13:52 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال شخصين قاما بسرقة مبالغ مالية بمنطقتي الكاظمية والاعظمية، مشيرة الى ان احد المعتقلين احتال على مواطن بذريعة ادخاله في مناقصة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوة من مكتب (الاعظمية) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهم قام بعملية نصب واحتيال على احد الاشخاص وسرقة مبلغ ( خمسون مليون دينار عراقي ) منه بعد ان اوهمه المتهم بالدخول معه في مشروع مناقصة تبين لاحقا من خلال التحقيق بانه مشروع وهمي".

واضافت الوزارة، "تم عرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات العراقي".من جهة اخرى، اشارت الوزارة الى أن "قوة من مكتب (الكاظمية) لمكافحة الاجرام تمكنت من القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ ( ثمانية ملايين دينار عراقي مع مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بخمسة وثلاثون مليون دينار عراقي ) من داخل احدى الدور السكنية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد وقد قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة (٤٤٦) من قانون العقوبات العراقي، واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصولياً".





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