شرطة بغداد تعلن القبض على أب قتل ابنه شرقي العاصمة

2020/04/05 | 13:52 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، الأحد، إلقاء القبض على أب قتل ابنه في مدينة الصدر شرقي العاصمة، مشيرةً إلى القبض على بقية المتهمين المشتركين بحادث القتل.

يتبع...

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