2020/04/05 | 13:52 - المصدر: السومرية نيوز

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الاستخبارات تداهم وكرا للدواعش بهيت وتعثر بداخله على مقبرة جماعية "صور"

يتبع..

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