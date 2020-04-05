2020/04/05 | 13:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم اسماعيل، بدور المرجع الديني الأعلى علي السيستاني وارشاداته في مختلف الجوانب وبينها الصحية.وثمن اسماعيل، الاحد، باجراءات المكافحة ضد فيروس كورونا في كربلاء .وقال اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده في العتبة الحسينية وتابعته " كلكامش برس " ان "كربلاء من المحافظات المسيطرة بخصوص الاجراءات ضد فيروس كورونا وناقشت مع ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي امكانية افتتاح مختبر للكشف عن الفيروس في المحافظة لسرعة إظهار النتائج".واضاف ان "الاجراءات المتخذة في كربلاء افضل من باقي المحافظات بيد انه لابد من الالتزام بحظر التجوال".واشار اسماعيل الى ان "العراق كان الافضل من بين دول المنطقة من خلال توقيتات السيطرة على السفر، وان الاعداد التي تعلنها وزارة الصحة صحيحة وشفافة ولا يشوبها شيء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل الصحة العالمية يشيد بارشادات المرجعية للوقاية من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل الصحة العالمية يشيد بارشادات المرجعية للوقاية من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).