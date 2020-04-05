عمليات بغداد تدعو المواطنين للابلاغ عن أي محاولة لرفع الأسعار واستغلال الحظر

2020/04/05 | 13:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحثت قيادة عمليات بغداد، الاحد، المواطنين البلاغ عن أي محاولة لرفع الأسعار واستغلال حظر التجوال.وقالت القيادة في بيان، انها "تواصل متابعة أسعار المواد الغذائية والخضار في مناطق واحياء العاصمة بشكل ميداني، وقد التقت بعدد من البائع بهدف حثهم على إلاستمرار في بيع المواد باسعارها المناسبة".ودعت القيادة المواطنين الى "البلاغ عن أي محاولة لرفع الأسعار من قبل الاشخاص الذين يحاولون استغلال إجراءات حظر التجول الوقائي".

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